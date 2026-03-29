Tras las rejas hombre que amenazó con quemar vivos a sus padres y un hermano en Estelí

Tras las rejas se encuentra Oscar Danilo Gonzales Moreno, de 41 años, acusado de maltrato física y Psicológicamente a sus padres enfermos, Esperanza Moreno, de 60 años, su esposo Mario Castellón, de 69 y su hijo Mario Castellón, hijo de 33 años, en el barrio Francisca García, de La Trinidad, Estelí.

La detención la realizo la policía, luego que la señora Esperanza Moreno, de 60 años, y vecinos denunciara la madrugada del sábado a través de “Ya de Madrugada” el infierno que les ha tocaba vivir.

“Ayúdenme por favor, ya no aguanta a mi hijo, le pide a las autoridades policiales el respaldo, ya que somos maltratados, por nuestro propio hijo, quien cruelmente nos amenaza con quemarnos vivos”, expresó desesperada y llorando la señora Moreno.

Manifestó en su denuncia que su hijo además de ser violento, no trabaja, llegoa la casa, viviendo de los pocos recursos que podemos conseguir, y parte de eso, diario toma licor y al llegar a la casa nos agrede. Aseguro doña Esperanza.

Refiere la señora Moreno que el calvario lo viven casi por más de seis meses desde que el mal “Parido” llego a vivir a su casa, ya que su esposa y sus hijos lo corrieron de su casa, por el maltrato al que también los sometía.

Tu Nueva Radio Ya con denuncia hecha también por los vecinos en solidaridad con la familia agredida se comunico con la jefatura policial de la Ciudad de Estelí, siendo atendidos por Bianca Sequeira del personal civil, quienes hicieron efectiva la orden apreción corporal contra el agresor.