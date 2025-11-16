Tras las rejas antisocial que ocupaba filosos cuchillos para dejar «palmadas» a mujeres

Tras las rejas policiales fue puesto Miguel Sosa Narváez, de 23 años, quien estaba circulado por una serie de robos cometidos en diversos barrios de la ciudad de Granada.

Entre sus víctimas está la joven Sara María Zuniga Mena, de 26 años, a quien le robó 1,500 córdobas en efectivo, en la Calle Corrales.

La joven refirió que ira rumbo a su casa, cuando Miguel le salió al paso y la amenazó con un cuchillo largo y filoso para asaltarla.

La policía de granada también capturó al ciudadano Adolfo Peña Duarte, de 41 años, quien fue denunciado por el delito de estafa por la ciudadana Verónica Palacios Gómez, de 57 años.

La denunciante relató que hace varios días le entregó 1,200 córdobas a Pela Duarte para que le elaborara una mesa de madera, y no se la ha entregado.

Al ser detenido, Adolfo Peña confesó que actualmente no tiene madera, ni dinero para comprarla, así que podían echarlo preso.

