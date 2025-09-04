¡Tras cuernos palos! Blufileño baleado se accidenta en motocicleta cuando era llevado al hospital

Con un disparo en la pierna izquierda resulto Leris Gamaliel Alemán García, de 27 años, en circunstancias no muy claras en la comunidad Bolivia, municipio de Bluefields, Caribe sur.

Resulta que hace cinco días Leris Gamaliel, era trasladado en una motocicleta hacia el hospital de Bluefields, se accidentaron en la motocicleta resultando con fractura expuesta en la misma pierna en la que había recibido el balazo.

Debido a las lesiones sufridas fue transferido de Bluefields hacia el Lenin Fonseca donde fue intervenido quirúrgicamente, pero en actitud violenta pretendía abandonar el hospital molesto porque no quería informar la circunstancia en que recibió el disparo.

