Tránsito reporta 12 fallecidos menos en accidentes de tránsito que la semana anterior

La Policía Nacional informó este martes que entre el lunes 26 de enero y el domingo 1º. de febrero se registraron en Nicaragua 1 mil 191 accidentes de tránsito que dejaron como saldo 17 personas lesionadas.

Nicaragua: Menos accidentes y fallecidos en última semana

Asimismo, el informe reveló que, en estos siete días hubo una disminución de 12 fallecidos, 27 lesionados y 33 colisiones, en comparación con la semana anterior.

Los departamentos que registraron mayor ocurrencia de accidentes de tránsito fueron Managua con 811; Matagalpa, con 52; León, 50; Masaya, 41; Estelí, 41, y Chinandega, 30.

Los vehículos más involucrados en las colisiones fueron las motocicletas con 350 casos; automóviles, 295; camionetas, 287; camiones, 108, y buses con 63 incidentes.

Para prevenir los accidentes de tránsito, las autoridades realizaron labores de regulación de tránsito y retenes en los 153 municipios del país.

Además, requisaron 11 mil 969 vehículos, realizaron 8 mil 054 pruebas de alcoholemia, 163 ciudadanos fueron detenidos por conducir sin licencia y sus vehículos ocupados, 52 conductores fueron arrestados por manejar ebrios y se suspendieron 764 licencias por violación a las normas de tránsito.

