Trágica caída le cuesta la vida a ciudadano costarricense en El Sauce

Un ciudadano de nacionalidad costarricense falleció trágicamente luego de sufrir una caída accidental en el municipio de El Sauce, departamento de León.

La víctima fue identificada como Gerardo Antonio Jiménez Barbosa, de 58 años de edad, quien perdió el equilibrio cuando caminaba por la zona conocida como La Aceituna, ubicada en el kilómetro 165 de la carretera El Sauce – Estelí.

Según información proporcionada por sus familiares, don Gerardo se desplazaba a un lado de la vía cuando accidentalmente cayó, golpeándose la cabeza. A consecuencia del fuerte impacto, comenzó a convulsionar.

Aún con vida fue trasladado de emergencia al Hospital Primario Coronel Santos López, en el municipio de El Sauce, donde minutos después falleció pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida.