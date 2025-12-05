Trabajador muere aplastado al caerle pared encima en San Juan de Río Coco

El obrero de la construcción Pedro Toledo, de 28 años, falleció en un trágico accidente laboral ocurrido en San Juan de Río Coco, departamento de Madriz, la mañana de este viernes.

Trágico accidente laboral en San Juan de Río Coco

Según testigos y familiares, el joven se encontraba realizando labores de construcción en una vivienda ubicada en la zona número 5, cuando de forma repentina una pared colapsó y le cayó encima, provocándole la muerte de manera inmediata.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía junto a miembros de los Bomberos, quienes trabajaron en la extracción del cuerpo de entre los escombros y en las debidas investigaciones del suceso.

Toledo era originario de la zona número 2 de San Juan de Río Coco hacia donde fue llevado su cuerpo para su vela y posteriormente darle cristiana sepultura.

