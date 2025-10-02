Trabajador del campo muere ahogado en Jinotega

El obrero agrícola Juan Carlos Alarcón Meza, de unos 48 años, fue encontrado muerto la tarde de ayer miércoles en el río Los Encuentros, de la comunidad San Juan de Awawas, en San José de Bocay, Jinotega.

Alarcón Meza era originario de la comunidad La Lami, del municipio de Matiguás, en el departamento de Matagalpa, y laboraba en San Juan de Awawas, en la finca del señor Juan Francisco Rugama.

El señor Rugama dijo que el infortunado era conocido cariñosamente como “Santana”, desapareció de su propiedad el domingo 28 de septiembre y al momento de ser hallado el cuerpo estaba en descomposición.

El cadáver fue revisado por un médico forense quien dictaminó muerte por sumersión, o sea que murió ahogado en el río Los Encuentros.