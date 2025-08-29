type here...
Sucesos

Trabajador de bananera muere embestido por furgón en carretera León – Chinandega

Por Jhonny Martínez
El motociclista Leandro José Acuña Velásquez, de 42 años, murió de forma instantánea al ser impactado por un furgón desconocido en el kilómetro 125 de la carretera León – Chinandega.

El accidente sucedió a las 8 de la mañana de este viernes cuando Acuña Velásquez se disponía entrar a la zona franca Nicaragua Banana Corp. S.A. donde trabajaba en el área de informática.

Según testigos, el infortunado se desplazaba en la moto placa CH 79287 y al hacer un giro para entrar a su centro de labores, fue embestido por el pesado vehículo que lo dejó tendido en el pavimento en un charco de sangre.

Las autoridades policiales se encuentran buscando pistas que ayuden a identificar y localizar al furgonero involucrado en la fatalidad, para su debida captura.

