Trabajador de bananera muere embestido por furgón en carretera León – Chinandega

El motociclista Leandro José Acuña Velásquez, de 42 años, murió de forma instantánea al ser impactado por un furgón desconocido en el kilómetro 125 de la carretera León – Chinandega.

Trágico accidente de moto en la carretera León – Chinandega

El accidente sucedió a las 8 de la mañana de este viernes cuando Acuña Velásquez se disponía entrar a la zona franca Nicaragua Banana Corp. S.A. donde trabajaba en el área de informática.

Según testigos, el infortunado se desplazaba en la moto placa CH 79287 y al hacer un giro para entrar a su centro de labores, fue embestido por el pesado vehículo que lo dejó tendido en el pavimento en un charco de sangre.

Las autoridades policiales se encuentran buscando pistas que ayuden a identificar y localizar al furgonero involucrado en la fatalidad, para su debida captura.

