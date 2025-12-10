Trabajador al borde de la muerte por graves quemaduras eléctricas en Estelí

El joven Roger Josué Méndez Godoy, de 21 años, resultó con graves quemaduras en gran parte de su cuerpo al recibir una fuerte descarga eléctrica en el barrio Arlen Siú, de la ciudad de Estelí.

El hecho sucedió la mañana de este miércoles frente a la procesadora de tabaco Perdomo, donde pobladores de la zona informaron que Roger estaba trabajando en el techo de una casa de dos pisos, cuando se electrocutó.

Algunos vecinos aseguraron que escucharon una fuerte explosión y luego vieron al joven envuelto en llamas tras recibir la descarga, lo que provocó la rápida movilización de los equipos de rescate hacia el lugar del suceso.

Al sitio se presentaron miembros de los bomberos y de la Cruz Blanca quienes rescataron al joven del techo y lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios de Estelí, en estado reservado de salud.

Mientras tanto, al lugar del incidente se presentaron familiares del afectado quienes rogaban a Dios para que le salve la vida a Roger Josué Méndez Godoy.

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