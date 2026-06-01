Tomador es hallado sin vida en las faldas de un cerro en San Lucas

El señor Emiliano Gutiérrez García fue encontrado muerto en las faldas de un cerro, en la comunidad Río Arriba, en el municipio de San Lucas, departamento de Madriz.

San Lucas: Hallan sin vida a Emiliano Gutiérrez en cerro

El hallazgo fue realizado ayer domingo por un poblador del sector quien avisó a las autoridades de la Policía que se presentaron en compañía de un médico forense para realizar las diligencias correspondientes.

El cadáver fue hallado cubierto de lodo, producto de las lluvias registradas la tarde y noche del sábado. Sin embargo, serán las autoridades policiales, junto al forense, quienes determinen las causas de muerte.

Vecinos de la zona señalaron que el acceso al cerro es complicado y se preguntan cómo llegó hasta allí Emiliano Gutiérrez, quien era conocido en la comunidad por su hábito de ingerir licor diariamente.

Debido a lo difícil del terreno, el cuerpo tuvo que ser trasladado en una hamaca improvisada hasta su vivienda, ubicada en el sector del asentamiento donde fue velado.

