Tomador consuetudinario muere atropellado en comunidad de Puerto Cabezas

El señor Pedro Hernández Hernández, de 65 años, murió la noche de ayer martes al ser atropellado por una camioneta en el sector de la comunidad El Naranjal, en el municipio de Puerto Cabezas.

Cazadores de noticias informaron que don Pedro andaba borracho cruzando de un lado a otro de la vía, cuando fue impactado por una camioneta, que siguió su marcha con rumbo desconocido.

El hombre fue llevado al puesto de salud de Sahsa, pero el politraumatismo que sufrió le provocó la muerte minutos después cuando era atendido por los médicos.

La policía de Puerto Cabezas ya investiga el mortal hecho.

La noche de este martes también se conoció la supuesta muerte por accidente de transito del joven José Antonio Centeno Aguilar, de 25 años, en el municipio de San Rafael del Norte, departamento de Jinotega.

José Antonio manejaba una motocicleta a exceso de velocidad y sin llevar el casco de protección puesto en la cabeza, cuando se accidento en circunstancias desconocidas.

Las autoridades de transito del municipio jinotegano de San Rafel del Norte ya investigan el caso.

