Identifican a tomador consuetudinario que murió en gradas de pulpería de Jinotepe mientras iba a comprar su «pescuezona»

Con el nombre de Wilmor Francisco Paniagua Campos, de unos 48 años, fue identificado el tomador consuetudinario que falleció ayer en horas del mediodía en una de las calles del barrio José Antonio Sánchez Salazar, cerca del hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo.

Muere Wilmor Paniagua en Jinotepe tras presunto infarto

Lugareños informaron que Paniagua deambulaba por la zona tomando licor en la calle y pidiendo dinero para su vicio.

“Lo vimos pidiendo el peso para ajustar su botellita de licor y cuando iba a comprarla a una pulpería no logró subir unas gradas y se desplomó”, dijo un testigo.

Agregó que, aunque lo auxiliaron lamentablemente ya no era de esta vida, por lo que presumen sufrió un fulminante infarto.

Wilmor Francisco Paniagua Campos era originario del barrio La Cruz, del municipio de San Marcos, indicó su hermano Pedro José Paniagua, quien reconoció y retiró el cuerpo para las respectivas exequias.

XXX