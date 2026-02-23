Tomador consuetudinario fallece en una calle de Jinotepe

Víctima de un paro cardiaco por su adicción al guaro murió ayer domingo Danilo de Jesús Cordero Guevara, de 58 años, en una calle de la ciudad de Jinotepe, en el departamento de Carazo.

Fallece Danilo Cordero por paro cardiaco en Jinotepe

El hecho ocurrió en el peligrosísimo barrio jinotepino La Cruz de Guadalupe, hasta donde llego la policía a iniciar las investigaciones del hecho.

El borrachito Danilo Cordero era conocido entre sus amigos con el apodo de “Danilo Pata”.

