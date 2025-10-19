Tomador consuetudinario es sorprendido por la muerte dentro de casa abandonada en Estelí

En estado de descomposición fue encontrado el cuerpo del bebedor consuetudinario Juan Cruz, conocido cariñosamente, como “Juancito”, en el interior de una vivienda abandonada en el barrio José Benito Escobar de la ciudad de Estelí, la tarde de ayer sábado.

Hallan muerto a Juancito en casa abandonada de Estelí

Los vecinos hicieron el hallazgo del cuerpo debido al fétido olor y a las aves de rapiña que merodeaban la zona.

“Juancito ya andaba enfermo, le habían detectado cirrosis porque el mucho tomaba, ya teníamos como tres días de no verlo, por lo que pensamos que había sido hospitalizado, pero no era así, ya que estaba muerto” dijo apesarado un vecino.

Enseguida, los pobladores alertaron a las autoridades de la Policía Nacional, quienes al llegar al lugar encontraron el cadáver.

