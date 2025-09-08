Tomador consuetudinario desaparece al caer en aguas de un cauce crecido en León

En calidad de desaparecido se encuentra Enrique Manuel Quintana Pérez, de 51 años de edad, luego que cayera en un cauce y fuera arrastrado por la corriente que pasaba producto de la lluvia, caída este domingo en el municipio de León.

La desaparición ocurrió exactamente en un cauce de la comunidad La Ceiba, en donde testigos del hecho dijeron que don Enrique Manuel iba borracho caminando a orilla del cauce, y de pronto cayó en el caudal.

Doña Carla Patricia Pérez, de 44 años, se encargó de dar la voz de alerta de lo ocurrido, por lo que al sitio llegaron miembros de Cruz Blanca y bomberos, quienes iniciaron la búsqueda de don Enrique Manuel, la cual fue suspendida debido a la oscurana en la zona

La búsqueda de don Enrique Manuel continuará este lunes con los primeros rayos del sol. Tu Nueva Radio Ya conoció que al hombre le dicen de cariño “Barricada”, vive frente a la capilla de la comunidad La Ceiba, y es pariente de los señores Pio y Griselda Quintana.

