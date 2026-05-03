Tiroteo en fiesta de graduación deja una muerta en EEUU

Una mujer murió y tres personas más resultaron heridas en un tiroteo masivo ocurrido durante una fiesta de graduación la madrugada de este domingo en una casa alquilada en Indianápolis, Indiana.

Balacera Indianápolis: Mujer fallece y 3 heridos en graduación

La víctima llegó gravemente herida al hospital donde falleció horas después. Otras dos personas lograron llegar por su propio pie para recibir atención médica.

Discusión desató la balacera

La policía confirmó que antes del tiroteo algunos asistentes a la fiesta protagonizaron una discusión que escaló hasta las armas de fuego, según informaron medios norteamericanos.

Las autoridades no revelaron los motivos del crimen ni confirmaron si realizaron detenciones relacionadas con el tiroteo.

La celebración se realizaba tras el baile de graduación cuando estalló la violencia armada.

Además de la víctima mortal, tres personas más recibieron impactos de bala. Dos de ellas llegaron al hospital por sus propios medios mientras la tercera fue trasladada en ambulancia.

La policía de Indianápolis mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables del tiroteo. «Algunos de los asistentes a la fiesta protagonizaron una discusión antes del tiroteo», confirmó el departamento de policía mientras continúan recolectando testimonios de los sobrevivientes.