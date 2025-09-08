Tipitapeño se ahoga en profunda poza de la comarca Las Canoas

Sin vida fue sacada de una poza el ciudadano Marlon José López Duarte, de 28 años de edad, la tarde de ayer, en la comarca Las Canoas, municipio de Tipitapa.

Lugareños informaron que Marlon López, se lanzó a la poza localizada en el sector conocido como Las Turbinas de Zinica que tiene una profundidad de 3 metros y ya no lo vieron salir.

Personas que estaban en el lugar lo rescataron sin embargo, ya no tenía signos vitales, siendo informada la policía para el debido proceso investigativo.

Se conoce que Marlon José López Duarte, era originario de la comarca El Paraíso, en el mismo sector de Las Canoas, donde fue llevado el cuerpo para las exequias.

