Tipitapeño fallece dos días después de sufrir accidente de tránsito

El ciudadano Benjamín José Molinares Aburto, de 33 años, murió ayer en el hospital Lenin Fonseca, de Managua, a causa de las graves lesiones que sufrió en accidente de tránsito.

Molinares Aburto, sufrió accidente vial el pasado 2 de diciembre, en una vía de Tipitapa, y fue trasladado del hospitalito Yolanda Mayorga, al centro asistencial capitalino donde falleció un día después.

Benjamín José habitaba en el reparto Orontes Centeno de donde fue la terminal de buses una cuadra al este y media cuadra al norte, hacía donde sería llevado el cuerpo para su vela.

