Tipitapeño es segunda persona que se ahoga durante Semana Santa 2026

El señor Raúl Antonio Meza Silva, de 40 años, falleció ahogado este Martes Santo en el centro turístico Los Termales, en el municipio de Tipitapa, Managua.

Raúl Antonio Meza Silva

Meza Silva habitaba en el barrio Roberto Vargas, del municipio de Tipitapa, y había llegado a refrescarse con otras personas cuando pereció por sumersión en circunstancias desconocidas.

Con el deceso de Raúl Meza suman dos las personas que han fallecido ahogadas en lo que va de la Semana Santa en Nicaragua.

Raúl Meza Silva habitaba en el barrio Roberto Vargas de Tipitapa hacia donde fue trasladado su cuerpo para velarlo y posteriormente darle cristiana sepultura.

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