Tipitapa: vuelco de camión deja cuantiosos daños materiales pero sus ocupantes resultan ilesos

Un impactante accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en el kilómetro 47.5 de la Carretera Panamericana Norte, en la jurisdicción del municipio de Tipitapa, cuando un camión de carga se volcó sobre la vía.

Milagro en Tipitapa: Camión vuelca en Panamericana y 3 ilesos

El vehículo involucrado es un Kia K-3000, color blanco, placa M-414 683, el cual era conducido por el ciudadano Sergio Miguel Sánchez Meléndez, de 34 años.

A pesar de la magnitud del vuelco, en el que el pesado automotor quedó volcado sobre un costado, el conductor y sus dos acompañantes lograron salir completamente ilesos.

El grupo circulaba en dirección de sur a norte, transportando un cargamento de cajas de aceite con destino a la ciudad de Estelí, cuando el conductor perdió el control del camión por causas que aún se investigan.

Al lugar de la emergencia se presentaron de inmediato efectivos de los Bomberos Unidos de Las Maderas, quienes brindaron atención prehospitalaria en el sitio.

Tras una valoración rápida, los especialistas confirmaron que ninguna de las tres personas presentaba lesiones de consideración, lo que fue calificado por los testigos como un verdadero milagro dada la posición en la que quedó el vehículo.

Aunque la carga y la estructura del camión sufrieron daños materiales considerables, la rápida intervención de los cuerpos de socorro y la salida ilesa de sus ocupantes fue lo más destacado del suceso.

Agentes de la Policía Nacional también se presentaron en el sector para regular el tráfico y realizar el peritaje correspondiente en este tramo de la carretera norte.

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