Tipitapa: Trabajador fallece al ser atropellado por un camión cargado de piedras canteras

El obrero Marcos Javier Medina Méndez, de 32 años, falleció la mañana de este martes al ser atropellado por un camión cargado de piedras canteras en el kilómetro 40 de la carretera Panamericana Norte, en el municipio de Tipitapa.

Tragedia en Tipitapa: muere joven en accidente laboral

Cazadores de noticias informaron que la desgracia sucedió en la pedrera El Machín, localizada en la finca La Palmita, de la comunidad San Benito, en donde el joven laboraba como ayudante de los vehículos pesados.

De acuerdo con testigos, el accidente sucedió cuando Marcos fue impactado por el camión marca International color blanco placas M 314-169 que era conducido en reversa y sin precaución por Danis José Obando Obando, de 28 años.

Al lugar de la desgracia se presentaron agentes de la Policía Nacional para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente que cobró la vida del trabajador.

El joven Marcos Medina Méndez habitaba en la comunidad Las Banderas en el municipio de Tipitapa, hacia donde fue llevado su cuerpo para ser velado y mañana darle cristiana sepultura.