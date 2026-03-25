Tipitapa: pareja resulta con graves lesiones tras ser impactada por conductor que se dio a la fuga

Dos personas resultaron con heridas de consideración la noche de ayer tras ser colisionadas por un vehículo cuyo conductor huyó, en el kilómetro 52 de la Carretera Panamericana Norte, cerca de la comunidad El Chirimoyo, en Tipitapa.

Caos nocturno en Tipitapa: vehículo embiste moto

Los lesionados son Daniel Antonio Rugama, de 40 años, quien resultó con una fractura en la rótula derecha y múltiples escoriaciones, y su acompañante Ruth Castillo Machado, de 50 años, quien sufrió una fractura en el fémur con exposición de masa muscular.

Al momento del accidente, los ocupantes de la moto circulaban de sur a norte en una motocicleta marca Raybar color rojo con placa MT 24888, con destino a su hogar en la comunidad Los Cardones.

Ante la emergencia, efectivos de la Cruz Blanca, junto a Bomberos Unidos de Las Maderas y San Benito, brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

Debido a la gravedad de las lesiones, las víctimas fueron trasladadas de inmediato al Hospital Yolanda Mayorga de Tipitapa para recibir atención médica especializada.

Agentes de la Policía Nacional de Tipitapa se encuentran realizando las investigaciones pertinentes en el sitio para determinar las causas exactas del percance y dar con el paradero del conductor implicado, quien evadió su responsabilidad al abandonar el lugar del accidente.

