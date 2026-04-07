Tipitapa: hombre muere atropellado frente a subestación eléctrica de San Benito

Víctima de politraumatismo murió anoche el señor Óscar Danilo Rivas Meléndez, de 39 años, al ser atropellado por un carro frente a la subestación eléctrica de San Benito, en Tipitapa, departamento de Managua.

Escena fatal: atropello mortal frente a subestación Tipitapa

Oscar supuestamente andaba ebrio cuando intentó cruzar la vía y fue embestido por el carro placa de Managua 318-742, manejado a exceso de velocidad por Alexander José Salgado Toruño, de 35 años.

La policía de Tipitapa llego al sitio a iniciar las investigaciones del caso y determinar responsabilidades en el hecho.

