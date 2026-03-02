Tipitapa: Brutal colisión de camioneta contra camión deja un fallecido en El Timal

Misael Zamora Rugama, de 35 años, falleció esta madrugada al colisionar la camioneta que conducía contra un camión, en el kilometro 34 de la carretera a la comarca El Timal, municipio de Tipitapa, departamento de Managua.

Tragedia vial en Tipitapa: Fallece conductor en choque

La tragedia vial, ocurrió a los 25 minutos de iniciado este lunes, cuando Misael Zamora, en circunstancias que investiga la policía, invadió el carril contrario impactando frontal izquierda del camión color blanco, placa M 365 014.

Jonny José Portillo Hernández, de 29 años de edad, conductor del camión indicó que vio cuando la camioneta aparentemente sin control le invadió el carril y aunque trató de evitar la colisión le fue imposible.

Del impacto Misael Zamora, murió prensado en la cabina de la camioenta que terminó completamente destruida, en tanto la parte frontal izquierda del camión sufrió grave daños.

El cuerpo de Zamora Rugama, fue llevado al Instituto de Medicina Legal, para la autopsia y posterior ser reclamado por su familia, para su vela y posterior darle cristiana sepultura.

