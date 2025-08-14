Taxista irresponsable proyecta por los aires a ciclista y huye cobardemente en Nindirí

El ciclista Julio de los Santos Samuria Pérez, de 62 años de edad, resultó con lesiones en diferentes partes del cuerpo al ser atropellado por un taxi en la segunda rotonda de Nindirí, kilómetro 27 y medio de la carretera a Masaya.

Ciclista herido tras ser atropellado por un taxi en Nindirí

Cazadores de noticias informaron que don Julio iba pedaleando para hacer ejercicio cuando el irresponsable taxista lo impactó por detrás, catapultándolo por los aires, al tiempo que le desbarató la llanta trasera de la bicicleta.

Mientras el lesionado fue atendido por miembros de la Cruz Blanca, agentes de la Policía de Tránsito de Masaya investigan las características del vehículo para localizar al taxista involucrado en el atropellamiento.

