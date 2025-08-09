Taxista es buscado por lanzarle saco de frijoles a adulta mayor tras discusión por la tarifa, en León

En un hecho inusual e indignante, la Policía de León y la Oficina de Transporte de la Alcaldía buscan al taxista Jorge Trañas, de 34 años, conductor del vehículo placa LE 785, señalado de derramar un saco de frijoles en plena calle adoquinada de la ciudad.

El incidente ocurrió en horas de la mañana de este sábado cuando una pasajera, no identificada, de la tercera edad abordó el taxi en el Reparto Emir Cabezas con destino a la terminal de buses.

Según la denuncia, el conductor discutió con la mujer por cobrarle 200 córdobas la carrera que normalmente cuesta 100 córdobas, por lo que Jorge se exalto y en medio de su cólera arrojó el saco de frijoles al suelo, provocando que su contenido quedara esparcido en la vía pública.

Las autoridades policiales continúan con su búsqueda para que responda por el hecho.