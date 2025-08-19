Taxista ebrio atropella mortalmente a señora en Villa Reconciliación

La señora Juana del Socorro Romero Marín, de 67 años de edad, falleció luego de ser atropellada por el taxi manejado por Carlos Javier Dormus Peralta, de 43 años, en la pista hacia el mercado de Mayoreo, en Villa Reconciliación, Distrito VI de Managua.

Trágico atropello de la señora Juana en Managua

El accidente sucedió de donde fue la bloquera Howard 75 metros al Este a las ocho de la mañana de ayer lunes, cuando doña Juana iba cruzando la vía y fue impactada por el taxi marca Hyundai color blanco placas M 05028, conducido a exceso de velocidad por Carlos Dormus, quien andaba borracho y sin licencia.

Doña Juana fue auxiliada poco después por personal de una ambulancia que circulaba por el sector, quienes la llevaron de inmediato al Hospital Manolo Morales, donde se rindió ante la muerte al momento de su ingreso, a causa de un trauma craneal severo.

Mientras tanto, el irresponsable taxista intentó huir, pero poco después fue capturado por las autoridades policiales y se encuentra tras los barrotes en espera de ser acusado por el Ministerio Público por la muerte de la infortunada señora.

Video del Accidente