domingo, septiembre 14, 2025
Sucesos

Surfista capitalino se ahoga al golpearse la cabeza mientras coronaba una ola en Tola

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El capitalino identificado preliminarmente como Yelerick Enrique Morales Reyes, de 26 años, se ahogó este domingo cuando surfeaba en la playa Guasacate, en el municipio de Tola, departamento de Rivas.

Información extraoficial del hecho indica que Yelerick Enrique estaba coronando una ola cuando la fuerza del agua lo hizo caer y su tabla le golpeó la cabeza, haciendo que se desmayara y se ahogara.

El cuerpo de Yelerick Enrique fue expulsado por las olas a la costa de playa Guasacate. El hecho ya es investigado por la policía.
