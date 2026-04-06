Supuestos problemas pasionales llevan a hombre a quitarse la vida en El Tortuguero

Por la vía de la asfixia mecánica se privó de la vida el señor de apellidos Leiva Benavides, de 43 años, en la Comarca San Miguel Central, municipio de El Tortuguero, Caribe Sur.

Tragedia en El Tortuguero: un hombre se quita la vida

El hallazgo fue hecho la tarde del pasado Sábado de Gloria, por su familia que lo encontró colgado de la rama de un árbol en el patio de su casa.

Lugareños indicaron que Leiva Benavides, anduvo ingiriendo licor y manifestando que deseaba terminar con su existencia lo que hizo realidad a eso de las 5 de la tarde.

Agregaron que el desventurado tenía problemas con su pareja sentimental, lo que podría haberlo empujado a tomar la fatal decisión.

Leiva Benavides, es la segunda persona que se quitó la vida en la Semana Mayor, luego de que el pasado Miércoles Santo, lo hiciera en la comarca La Pichincha #2, en el municipio de Kukra Hill, un joven de apellido López, por la misma vía de la asfixia mecánica.

