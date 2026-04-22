Supuesto reciclador noquea a transeúnte para robarle en Las Palmas, Managua

De un jab de derecha directo a la mandíbula, un delincuente desmayó a un ciudadano cuando caminaba por una calle del Reparto Las Palmas, en Managua, y luego lo despojó de sus pertenencias la noche del lunes.

En la cámara de seguridad de una casa del sector se ve cuando el peatón va caminando tranquilo y de pronto observa de frente en media calle va a un sujeto que se acerca con un saco lleno de botellas plásticas vacías.

Al pasar al lado del sujeto, el hombre recibió el brutal golpe que lo hace caer de espaldas inconsciente al piso, mientras el delincuente, le saca su celular y otras pertenencias, para luego huir.

Los lugareños indicaron que este tipo de robos con violencia se han vuelto el pan de cada día en la zona, por lo que solicitaron a la policía mayor patrullaje.

