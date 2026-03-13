Supuesto indigente es encontrado muerto dentro de un canaleta en La Tranquera, Tipitapa

Un varón, cuyo nombre se desconoce, fue encontrado sin vida, la tarde de este viernes en una canaleta de concreto llena de agua sucia localizada en la entrada al reparto La Tranquera, en el municipio de Tipitapa.

El infortunado tenía aspecto de indigente. Vestía un pantalón color gris, no andaba camisa ni zapatos. Era delgado, de barba rala y tez morena.

Al sitio del hallazgo se presentaron agentes policiales que con ayuda de un médico forense determinarán las causas de muerte.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en espera de ser reconocido y reclamado por los suyos para darle cristiana sepultura.