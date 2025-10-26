Supuesto asaltante le quita la vida con arma blanca a poblador de Bluefields

El ciudadano Wiloyd Loury Hansack, de 51 años, murió la tarde de hoy domingo, minutos después de ser atacado con arma blanca por un supuesto asaltante.

El crimen ocurrió en el barrio 19 de Julio, en la ciudad de Bluefields, Caribe Sur, cuando don Wiloyd caminaba en la vía pública.

Cazadores de Noticias describieron que el autor del hecho caminó hasta donde su víctima, y a los pocos instantes, lo atacó con un cuchillo.

Con intenciones de salvarle la vida, don Wiloyd fue trasladado en un taxi al hospital Ernesto Sequeira Blanco, de Bluefields, a donde llegó sin vida.

Familiares dijeron que el ahora occiso no tenía problemas con nadie, por lo que presumen que el móvil del crimen podría ser el robo.

“Nos imaginamos que el asesino se le acercó para asaltarlo, y tal vez Wiloyd se resistió, y ahí por eso tal vez lo mataron”, dijeron parientes.

La policía de Bluefields realiza operativos de seguridad ciudadana para dar con la identidad y paradero del homicida.