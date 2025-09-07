type here...
domingo, septiembre 7, 2025
Supuesta invasión de carril causa muerte de otro motorizado en La Dalia

Por Jhonny Martínez
El motociclista Luis Herrera, de 37 años, murió la tarde de hoy domingo al chocar contra un camión en la comunidad Piedra Luna, ubicada en El Tuma –La Dalia, Matagalpa.

Trágico choque: Muere motociclista en Matagalpa

Cazadores de Noticias informaron que Luis Herrera conducía una moto placa MT 37-589, y al subir una pendiente, supuestamente invadió el carril contrario.

En la acción, chocó mortalmente contra el camión placa CT 18-423 conducido por Miguel Ángel Arauz.

En el hecho, el motorizado sufrió fracturas en el cráneo y otras partes del cuerpo que lo dejaron muerto en la vía.

