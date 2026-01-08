Sujeto se hizo pasar por comprador de cigarros para robar 7 mil córdobas en negocio jinotegano

La policía de Yalí, Jinotega, rastrea el paradero de Reynaldo Meza González, señalado de robar 7 mil córdobas, en la pulpería de Leyvis López, de 35 años.

El afectado relató que Reynaldo llegó nervioso a su negocio, y le pidió un paquete de cigarro.

Al dar la vuelta para traer el producto, Reynaldo abrió una caja de madera y sustrajo 7 mil córdobas de su interior, sin que lo vieran.

Sin embargo, el nerviosismo “puso chiva” a Leyvis López, quien minutos después revisó la caja y constató que no había “ni un chelín”.

Otro robo en pulpería ocurrió en el barrio Ermita del Socorro, en la ciudad de Granada, donde sujetos desconocidos sustrajeron 2 mil córdobas en productos del interior del negocio de doña Sonia González Medina, de 60 años.

La perjudicara indicó que al entrar a la parte del negocio por la mañana, encontró varios productos tirados en el piso.

Al revisar que le hacía falta, descubrió que los tamales se llevaron varios artículos y luego huyeron con rumbo desconocido.

