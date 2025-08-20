type here...
Buscar
24.7 C
Managua
miércoles, agosto 20, 2025
Sucesos

Sujeto le mete varias cuchilladas a su hermano tras acalorada discusión en Estelí

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Con varias heridas de cuchillo en el brazo y la pierna izquierda resultó el joven Josué Acevedo, de 18 años de edad, tras ser atacado por su hermano Álvaro Acevedo.

Joven apuñalado por su hermano en Estelí: detalles impactantes
Joven apuñalado por su hermano en Estelí: detalles impactantes

La agresión ocurrió en el barrio Leonel Rugama, de la ciudad de Estelí, la tarde de este martes, luego que ambos hermanos sostuvieron una discusión por causas desconocidas.

Según la versión de Josué, para evitar que su hermano siguiera apuñalándolo, se vio obligado a utilizar una pala con la que lo golpeó en la cabeza.

Cazadores de noticias dijeron que al escuchar los gritos de auxilio de la madre de los jóvenes, los vecinos salieron en su apoyo, logrando intervenir y evitar una tragedia mayor.

Al sitio se presentaron miembros de la Cruz Blanca tras el llamado de los pobladores y llevaron a Josué Acevedo al hospital San Juan de Dios de Estelí, donde recibe atención médica.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456