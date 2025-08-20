Sujeto le mete varias cuchilladas a su hermano tras acalorada discusión en Estelí

Con varias heridas de cuchillo en el brazo y la pierna izquierda resultó el joven Josué Acevedo, de 18 años de edad, tras ser atacado por su hermano Álvaro Acevedo.

Joven apuñalado por su hermano en Estelí: detalles impactantes

La agresión ocurrió en el barrio Leonel Rugama, de la ciudad de Estelí, la tarde de este martes, luego que ambos hermanos sostuvieron una discusión por causas desconocidas.

Según la versión de Josué, para evitar que su hermano siguiera apuñalándolo, se vio obligado a utilizar una pala con la que lo golpeó en la cabeza.

Cazadores de noticias dijeron que al escuchar los gritos de auxilio de la madre de los jóvenes, los vecinos salieron en su apoyo, logrando intervenir y evitar una tragedia mayor.

Al sitio se presentaron miembros de la Cruz Blanca tras el llamado de los pobladores y llevaron a Josué Acevedo al hospital San Juan de Dios de Estelí, donde recibe atención médica.

