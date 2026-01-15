Sujeto casi le «vuela la gallina» a poblador en Pantasma

Las autoridades policiales investigan el paradero del sujeto Abel Rodríguez, de 39 años, quien estuvo a punto a quitarle la vida a Harold José Bustamante Calderón, de 39 años.

Los hechos sucedieron en la comarca El Guapinol, de Pantasma, Jinotega, donde Harold salió de un bar con unos amigos y poco después fue alcanzado en una moto por Abel Rodríguez.

El afectado dijo que, en ese momento, y sin mediar palabras, Abel le asestó una cuchillada en el lado izquierdo del cuello que por poco y le corta la yugular.

Al ver sangrando su víctima, el agresor huyó en su moto, mientras el lesionado fue llevad al centro de salud del municipio de Pantasma para que le cerraran la herida.

