Somoto: chavala lesionada al impactar con camioneta mientras aprende a manejar motocicleta

Una adolescente de 15 años, de iníciales B.S.P., resultó con golpes en su brazo derecho y otras partes del cuerpo, al estrellar la moto que conducía en la parte trasera de una camioneta estacionada frente al antiguo edificio de la Policía Nacional en el sector 4 de la ciudad de Somoto, Madriz.

Cazadores de noticias informaron que la quinceañera andaba aprendiendo a manejar la moto, instruida por un joven que no pudo hace nada para evitar el accidente.

“Habíamos salido a dar una vuelta, cuando ella me pidió que le enseñara a girar en la calle, pero aceleró demasiado, perdió el control y chocamos con la camioneta”, relató su acompañante quien no se identificó.

Una ambulancia de los Bomberos Unidos que pasaba por el lugar le brindó atención médica a la adolescente, quien inicialmente se negaba a ser llevada al hospital por temor a sus padres.

Sin embargo, debido al dolor en su brazo y una crisis nerviosa, finalmente fue llevada a la unidad de salud de Somoto por miembros de la Cruz Blanca.

Agentes de la Policía se presentaron al lugar para iniciar las investigaciones y determinar quién asumirá los daños causados a la camioneta.