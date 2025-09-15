Somoteño es encontrado sin vida a orillas de una vivienda en Jalapa

Muerto con el cráneo desbaratado fue encontrado la tarde de este domingo un joven identificado preliminarmente como Héctor Antonio López Diaz.

Joven hallado sin vida en Jalapa bajo investigación policial

Héctor Antonio fue encontrado a orilla del muro de una vivienda en la comunidad San Francisco de Limón, en el municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia,

La policía de la localidad llegó al sitio para iniciar las investigaciones del hecho que permitan capturar al o autores de la muerte de Héctor Antonio López Díaz, quien era originario de la comunidad de Los Copales, en el municipio de Somoto, departamento de Madriz.

