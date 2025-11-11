Soldador grave por potente descarga eléctrica en Los Chiles, Río San Juan

Con severas quemaduras eléctricas resultó el joven Yunior Manuel Lacayo Benítez, de 29 años, al recibir una potente descarga eléctrica cuando laboraba en una vivienda.

Obrero sufre grave descarga eléctrica en Los Chiles

El hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer lunes en la zona 6 de la comunidad Los Chiles, municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan.

Los informes indican que Junior realizaba labores de soldadura en una vivienda de dos pisos cuando hizo contacto con un cable de alta tensión recibiendo una potente descarga.

Además de electrocutarse, el obrero se desplomó desde una altura de más de 8 metros lo que le causó golpes y posibles fracturas en su cuerpo.

Yunior Lacayo fue llevado inicialmente al centro de salud de Los Chiles y luego transferido al hospital Luis Felipe Moncada, en la ciudad de San Carlos donde permanece en sala de cuidados intensivos.

