Socorristas de Cruz Blanca salvan de la muerte a capitalino en balneario La Boquita

Como Guillermo José Lacayo Quiroz, 49 años de edad , originario de la capital Managua, exactamente de Villa Venezuela, fue identificada la persona que este miércoles fue rescatado con vida, después que se estaba ahogando en el balneario La Boquita, en Diriamba, Carazo.

Rescate heroico en La Boquita: Guillermo José Lacayo Quiroz a salvo

Lacayo estaba bañándose frente al restaurante El Cangrejo Rojo, cuando al parecer le dio un calambre y comenzó a chapotear pidiendo auxilio.

La emergencia fue vista por socorristas de Cruz Blanca acantonados en el sitio, quienes se metieron al agua y rescataron al hombre, a quien trasladaron al centro de salud de La Boquita.

Amigo y amiga veraneantes, Tu Nueva Radio Ya les recomienda que si acaban de comer no se meten al agua, y si no sabe nadar ni de perrito mejor quédese en la orilla y se echa agua con una panita, recuerde que lo queremos como oyente y no como noticia.