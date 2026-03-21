Sobrino ataca con un adoquín a su tía tras fuerte discusión, en Managua

Un violento hecho de agresión familiar se registró en el sector de Villa Canadá, Managua, donde la señora Yamileth del Socorro Espinoza Rodríguez, de 42 años, resultó lesionada tras recibir un fuerte adoquinazo en la espalda, lanzado por su propio sobrino durante una acalorada discusión en su vivienda.

La víctima sufrió un intenso dolor en la parte baja del lado izquierdo de la espalda, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital Antonio Lenin Fonseca, donde quedó ingresada bajo observación médica y valoración de especialistas.

En otro hecho, al mismo centro asistencial fue llevado Yeshua David Almendarez, de 24 años, quien presentó múltiples golpes tras verse involucrado en un accidente de tránsito en motocicleta en un lugar no determinado, siendo atendido por socorristas de Cruz Blanca.