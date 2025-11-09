Sobredosis acaba con la vida de habitante de San Carlos, Río San Juan

La adicción a las drogas le costó la vida a un hombre de apellido Calix, de 32 años, en el sector 6 de Los Chiles, en San Carlos, Río San Juan.

Muerte por intoxicación con cocaína en San Carlos

Según las investigaciones del caso, el ahora occiso estaba consumiendo cocaína la mañana de hoy domingo en el interior de su casa, cuando empezó a convulsionar.

Familiares al verlo emanando sangre de la boca y la nariz, lo trasladaron al hospital de Los Chiles, en San Carlos, donde los médicos confirmaron que estaba fallecido.

Las autoridades confirmaron muerte por Intoxicación con Cocaína, en el deceso de Calix, en San Carlos, Río San Juan.

