Siuna: Perro se atraviesa en la vía y causa muerte de motociclista

El ciudadano Noel Picado Jirón, de 36 años, falleció casi de forma inmediata y su acompañante María Hernández Salinas, de 38, resultó lesionada al accidentarse en moto en el puente Labú, de Siuna, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Noel Picado Jirón, de 36 años

El percance vial ocurrió a las 10:45 minutos de la noche de ayer domingo cuando Picado Jirón se desplazaba a exceso de velocidad sobre el puente y al atravesársele un perro en el camino, lo atropellaron, perdieron el control y se cayeron.

Debido a la alta velocidad, los ocupantes de la moto derraparon sobre la estructura metálica en donde Noel Picado sufrió una lesión en el abdomen que le dejó las vísceras expuestas, en tanto María Hernández sufrió fracturas en el brazo derecho y trauma craneal leve.

Noel Picado habitaba en el barrio José Manzanares, de Siuna, en tanto María Hernández habita en el barrio Gilberto Romero, y recibió atención médica en el Hospital Carlos Centeno.

