Siuna: Colisión frontal de motos deja un muerto y un lesionado grave

Víctima de politraumatismo falleció la tarde de este domingo el joven Elthon Antonio Mairena Lagos, al verse involucrado en el choque frontal de 2 motocicletas en la comunidad de Ojo de Agua, jurisdicción del municipio de Siuna, en el Caribe Norte de Nicaragua.

Elthon Antonio Mairena Lagos

Elthon Antonio chocó de frente con la moto que manejaba Francisco Javier Urbina Martínez, de 48 años, en circunstancias investigadas por la policía.

Ambos hombres fueron llevados al hospital Carlos Centeno, en Siuna, en donde Elthon Antonio fue declarado fallecido, mientras que Francisco Javier, oriundo de Matiguás, se encuentra grave de salud.

El joven fallecido era de oficio abogado, y por más de 10 años fue miembro de la Promotoría Solidaria en el Triángulo Minero, por lo que su inesperada muerte ha causado conmoción en Siuna, Rosita y Bonanza.

