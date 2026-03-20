Siniestro en vivienda causa graves quemaduras a dos adultos mayores en barrio El Laborío, en León

Los hermanos María Isabel, de 63 años, y Francisco de Jesús Saravia Katín, de 92, resultaron con quemaduras de primero y segundo grado en gran parte de su cuerpo al incendiarse su vivienda en el barrio El Laborío de la ciudad de León.

El siniestro se desató a las 11 con 30 minutos de la mañana mientras los adultos mayores estaban dentro del inmueble, de donde fueron rescatados y llevados por la Cruz Blanca al Hospital Escuela Doctor Oscar Danilo Rosales Argüello.

Al sitio del siniestro que causó cuantiosas pérdidas materiales se presentaron los Bomberos Unidos con dos unidades al mando del Subcomisionado Norvin Castro, para sofocar el fuego.