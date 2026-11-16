En la morgue del Instituto de Medicina Legal continúa sin ser identificado el joven que la mañana de ayer domingo fue encontrado en las aguas del balneario El Trapiche, en el municipio de Tipitapa.

El infortunado era moreno, delgado, de unos 25 años, y se presume que ingresó al balneario el sábado sin que nadie se diera cuenta de su muere, hasta que su cuerpo salió a flote.

Otro que sigue sin ser identificado en Medicina Legal es el joven de unos 24 años, quien la mañana de ayer domingo falleció ahogado en la laguna de Xiloá, en el municipio de Mateare.

El cuerpo fue rescatado por otros bañistas que se refrescaban en las aguas del calor dominical.

El fallecido era alto, delgado, de tez morena y al momento del suceso vestía un bóxer azul con negro y un short negro.

Entre las señas que pueden facilitar su identificación destaca el año “1999” tatuado en el antebrazo derecho.

