Siguen sin encontrar el cuerpo de «Rocky», quien murió al volcarse lancha en el Lago de Managua

La tarde de este jueves, pescadores, familiares, amigos y efectivos de la Fuerza Naval, regresaron a tierra con las manos vacías, luego de pasar más de diez horas buscando el cuerpo de Germán Artola, de 36 años, conocido como “Rocky”, en las aguas del Lago Xolotlán.

Fuerza Naval busca cuerpo de pescador desaparecido en el Lago Xolotlán

De acuerdo con Marlon Artola, su primo Germán se hundió en el agua, luego de que la lancha de motor en que ambos andaban pescando fue volcada por los fuertes vientos por el sector de Punta Huete, en la zona oeste del Lago de Managua, el pasado martes.

Marlon aseguró que, al momento del vuelco, los dos se sujetaron de una pichinga para combustible, pero con el paso de las horas Germán empezó a perder las fuerzas y luego de decirle “¡Sálvate, primo, échale gana, porque yo ya no aguanto!, acabó hundiéndose, sin que pudiera hacer nada por ayudarle.

El sobreviviente fue rescatado por otros pescadores de Tipitapa varias horas después cuando también estaba a punto de irse al fondo del lago, en un lugar ubicado entre el cerro Momotombo y la Isla del Amor, hasta donde fue arrastrado por las fuertes corrientes.

La búsqueda de este jueves fue realizada con 4 lanchas de motor de pescadores de la Bocana y dos lanchas rápidas de la Fuerza Naval, en coordinación con la Unidad de Gestión Integral de Riesgo de la Alcaldía Municipal de Tipitapa, por toda la costa sur y suroeste del lago de Managua.

La compañera María Auxiliadora Ramírez García, de la Unidad de Gestión Integral de Riesgo de la Alcaldía Municipal de Tipitapa, informó que la búsqueda continuará en apoyo a la familia de German Artola.

Los primos hermanos Marlon y Germán Artola son habitantes del barrio la Bocana de Tipitapa.

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