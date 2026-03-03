Sigue grave en hospital, picadito que se durmió con cigarro encendido y provocó incendio en Managua

Con pronóstico reservado continua en el hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua, el señor Miguel Antonio Silva Salguera, quien resultó con graves quemaduras al incendiarse su cama por quedarse dormido mientras fumaba.

El hecho ocurrió el pasado 28 de febrero en el barrio San Sebastián, en el distrito 2 de Managua, en horas de la madrugada.

Don Miguel Antonio fue socorrido por otros familiares al escuchar sus gritos desesperados de: “me estoy quemando, me estoy quemando”, por lo que tumbaron la puerta de su cuarto para rescatarlo de su cama en llamas.

Don José Dolores Morales, pariente del infortunado, dio gracia a Dios y a sus vecinos que ayudaron para que el fuego no se propagara al resto de la casa.