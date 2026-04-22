Sicarios disparan mortalmente contra nica en Limón, Costa Rica

Un pinolero de 43 años y de apellido Murillo fue asesinado a balazos anoche en el sector de Matama, en el cantón central de Limón, en Costa Rica.

Horror en Limón: Nica baleado, y quemado

El nica iba en una moto junto a otro hombre cuando fueron interceptados por sujetos que se desplazaban en otra moto y una bicicleta.

En ese momento, los sujetos abrieron fuego contra ambos, logrando impactar a Murillo, mientras su acompañante logró escapar entre matorrales de la zona.

Según versiones de personas del sector, tras ver caer herido de gravedad al nica, los agresores lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego.

Agregaron que, a pesar de estar herido, el pinolero intentó correr para salvar su vida, pero a pocos metros cayó muerto en medio de la maleza.

