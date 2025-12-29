Nicaragüense es masacrada a balazos en su centro de trabajo en Limón, Costa Rica

La pinolera Esther Arias Calderón, también conocida como Esther Arauz, de 28 años, fue asesinada a balazos dentro de una vivienda que funcionaba como soda (un restaurante), en la provincia de Limón, Costa Rica, la noche del sábado.

La nicaragüense Esther Arias fue asesinada en Limón, Costa Rica

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó el ataque ocurrió poco después de las 7:00 de la noche, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar.

Según el informe, uno de los sujetos disparó inicialmente contra el local desde la calle, y luego descendió de la moto, ingresó y volvió a disparar contra la víctima.

La mujer tenía dos hijos, al momento del ataque, estaba laborando en el establecimiento y murió en el sitio a causa de múltiples impactos de bala.

Las autoridades no descartan que el ataque haya sido planificado, por lo que continúan con la recolección de pruebas, análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos.

Una de las líneas de investigación se centra en una expareja sentimental de la compatriota, quien presuntamente tendría una orden de captura vigente y una orden de alejamiento.

Otra hipótesis está relacionada con préstamos informales, conocidos como “gota a gota”, ya que la víctima había recibido amenazas vinculadas a este tipo de deudas y el 14 de diciembre presentó una denuncia contra sus acosadores.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas, y el caso permanece bajo investigación judicial.

Con el crimen de Esther Arias suman 81 las mujeres que han sido asesinadas en Costa Rica en el año 2025. De ese total, 14 eran nicaragüenses.